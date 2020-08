Notte Bianca in Sila con i Carabinieri Forestale (Di sabato 8 agosto 2020) Il Centro Visite di Cupone, nel comune di Spezzano della Sila del Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza sarà protagonista il prossimo 10 agosto della terza della “Notte Bianca”. La manifestazione ha come sempre lo scopo di far scoprire la fauna notturna all’interno delle Riserve naturali dello Stato e sperimentare un’inusuale ed emozionante esperienza in natura mediante l’apertura in orario serale. Per questa edizione, dove è prevista la prenotazione obbligatoria visto l’accesso limitato per il rispetto delle misure di contenimento Covid 19, è stato redatto un programma vario e molto interessante. Alle 17.30 verrà inaugurata presso il museo naturalistico la mostra ornitologica, a seguire il concerto “Biodiversità in Jazz” ... Leggi su laprimapagina

Nell'ex casa di Zeffirelli a Positano, ora hotel da 10mila euro a notte: feste e litigi, «il Paradiso era qui»

C’era, in coloro che l’hanno frequentata, la vivida sensazione che il Paradiso fosse quello, quale che sia la sua vera natura, ma era una sensazione non immediata che ti afferrava soltanto quando lasc ...

Alla scoperta del Belagaio grazie alla “Notte Bianca della Biodiversità”

Il 13 agosto, alla Riserva Naturale di Popolamento Animale “Belagaio”, a Roccastrada, sarà accolto il pubblico per scoprire insieme la bellezza della biodiversità in veste notturna. Tra le 19:00 e le ...

