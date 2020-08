Noale, morto il consigliere comunale Damiano Caravello: aveva 29 anni (Di sabato 8 agosto 2020) Noale in lutto per la scomparsa del consigliere comunale Damiano Caravello: morto a soli 29 anni, soffriva di una grave malattia al fegato Bruttissima notizia che arriva da Noale, Venezia. Il consigliere comunale, Damiano Caravello, è morto. aveva solamente 29 anni e soffriva di un brutto male al fegato che lo ha portato via. Negli ultimi mesi si era tenta anche il trapianto dell’organo, ma purtroppo non è servito a salvare la vita al giovanissimo consigliere. Struggente il racconto sui social delle sue condizioni postato lo scorso giugno. Tanti messaggi di cordoglio nel mondo della politica, quel ... Leggi su bloglive

Soffriva di una malattia rara al fegato fin dalla nascita, aveva subito un trapianto a metà luglio ma c'erano state complicazioni. Profondo cordoglio in città NOALE. Lutto nel mondo della politica di ...

Lutto a Noale per la morte del consigliere Damiano Caravello

È morto verso le 4 del mattino di venerdì 7 agosto il consigliere comunale di Noale Damiano Caravello, a neanche 30 anni. Ne hanno dato notizia i famigliari e i colleghi consiglieri. «Pensavamo riusci ...

