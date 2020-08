MotoGP, caso di positività al Coronavirus nel paddock di Brno (Di sabato 8 agosto 2020) Un primo caso di positività al Coronavirus è stato segnalato fra i membri del paddock di Brno: si tratta di un membro della Dorna, per quanto concerne la troupe di produzione televisiva. L’individuo in questione è stato isolato e si trova attualmente in hotel, seppur sia venuto a contatto più volte con altri individui presenti nella bolla strutturata in Repubblica Ceca, compromettendo potenzialmente la salute di altri componenti del mondo MotoGP. Seguiranno aggiornamenti in merito all’effettiva positività dell’uomo, pericolosa per la possibile instaurazione di un focolaio. Leggi su sportface

