Molfetta: ambulanza coinvolta nell’incidente sulla statale, morto 65enne di Bisceglie. Inchiesta Per appurare cause ed eventuali responsabilità del decesso avvenuto pochi giorni dopo il sinistro (Di sabato 8 agosto 2020) Dovevano trasferirlo in un altro ospedale “ma durante il tragitto l’ambulanza ha avuto un brutto incidente e il paziente ha riportato gravi lesioni, tanto da spirare una decina di giorni dopo. Il Pubblico Ministero della Procura di Trani, dott. Francesco Tosto, ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo sull’assurda e ancora tutta da chiarire morte di G. C., un pensionato di 65 anni, residente a Bisceglie, deceduto il 20 luglio scorso all’ospedale San Paolo di Bari. La vittima lascia nel dolore e nell’incredulità la moglie che, per fare piena luce sui fatti e ottenere giustizia, si è affidata a Studio3A-Valore S.p.A.” è riportato in un comunicato diffuso dallo studio di consulenza. Il sessantacinquenne era stato ricoverato all’ospedale ... Leggi su noinotizie

