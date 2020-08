Milano-Sanremo, vince Van Aert davanti ad Alaphilippe (Di sabato 8 agosto 2020) Sanremo - Il belga Wout Van Aert ha vinto la Milano-Sanremo 2020 , battendo allo sprint il francese Julian Alaphilippe , che si era imposto l'anno scorso in questa classica di ciclismo. L'australiano ... Leggi su corrieredellosport

Wout Van Aert ha concesso il bis: dopo il successo alla Strade Bianche di sabato scorso, il belga della Jumbo-Visma si è aggiudicato anche la Milano-Sanremo 2020. Un’altra performance da urlo per il v ...DALL’INVIATO A SANREMO. La nuova Milano-Sanremo, ridisegnata in extremis nel percorso, laurea un nuovo e giovane fuoriclasse. E’ il 25enne belga Wout Van Aert, che ha battuto in una volata a due il ...