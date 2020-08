Juventus, addio di Paratici? I bianconeri smentiscono: “Voci infondate” (Di sabato 8 agosto 2020) Doverose precisazioni in casa Juventus dopo l’ufficialità dell’esonero di Maurizio Sarri. Secondo quanto trapela nelle scorse ore, anche Fabio Paratici sarebbe a rischio addio. Questo sino alla smentita da parte della Juventus all’Ansa. Sono infatti “totalmente infondate” le voci di un allontanamento di Fabio Paratici dalla Juventus. Il patron Agnelli dopo l’eliminazione aveva ribadito a Sky Sport la fiducia nei confronti della squadra dirigenziale. Leggi su sportface

DiMarzio : #Juventus, rivoluzione in atto: possibile addio anche di #Paratici - DiMarzio : Rivoluzione #Juventus: #Paratici pronto a continuare, ma salgono le quotazioni di #Cherubini ??… - DaRonz82 : Secondo Sky oltre all’esonero di Sarri ci potrebbe essere anche l’addio con Paratici #Juventus - eleitaliana : RT @DiMarzio: Rivoluzione #Juventus: #Paratici pronto a continuare, ma salgono le quotazioni di #Cherubini ?? - AttilioMalena : La #Juventus smentisce l’addio di #Paratici #calciomercato @CalciomercatoRP -

