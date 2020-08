Ischia, violenta aggressione ai danni di un 24enne: due denunce (Di sabato 8 agosto 2020) Un giovane di 24 anni è stato colpito con calci e pugni durante una lite scoppiata per futili motivi nella zona della Riva Destra a Ischia: denunciati i 2 aggressori. Calci e pugni per futili motivi. Con questa accusa, i carabinieri della Stazione di Ischia hanno denunciato per lesioni personali aggravate un 33enne di Napoli … Leggi su 2anews

