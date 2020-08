In Calabria 21 comuni e due Asl commissariati per 'Ndrangheta (Di sabato 8 agosto 2020) (AGI) In Calabria 21 comuni e due Asl sono commissariati per infiltrazioni. Gli ultimi due la notte scorsa. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deciso di mettere fine alle esperienze amministrative dei comuni di Cutro (Crotone) e Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria). Neanche le aziende sanitarie provinciali sono risultate immuni da infiltrazioni. Sono infatti stati sciolti gli organi di direzione generale dell'Asp di Reggio Calabria e Catanzaro. In Calabria le infiltrazioni mafiose rappresentano la metà dei casi che hanno portato ad una interruzione anticipata della legislatura consiliare, a conferma della forte pervasività mafiosa. Dia, rafforzare segretari comunali L'ultima relazione ... Leggi su agi

TizianaFerrario : #lockdown Penso che avere chiuso l'Italia in piena pandemia sia stata una decisione saggia.Bloccare gli spostamenti… - repubblica : Spagna, l'ex re Juan Carlos ad Abu Dhabi. 'Dorme in una suite da 11 mila euro a notte' - Capezzone : +++Supersintesi+++ Desecretazione o no, resta la sostanza: non c’è stata nessuna strategia né sanitaria né economic… - tizianapiscope1 : RT @guffanti_marco: Vorrei chedere a lobotomia Dimaio: ma se il taglio dei parlamentari serve a farci risparmiare soldi, per quale motivo… - Enrico_Liano : RT @anna_volante: @Alex_110958 In questi giorni ne sto vedendo di tutti i colori. È il caldo, l'insoddisfazione, l'ignoranza, la frustrazio… -

Ultime Notizie dalla rete : In Calabria La 18enne di Padova: «Ho preso il Covid in Croazia, 7 giorni senza mascherina. Ora mi sento in colpa» Corriere della Sera Piemontese corre per le associazioni sportive: in 20 giorni fa sganciare alla Regione 3 milioni di euro

“Insieme al presidente Michele Emiliano ci eravamo impegnati a organizzare un’azione straordinaria che fosse la più rapida possibile in modo da sostenere le tante realtà sportive che mordono il freno ...

Pol. S. Maria, quattro innesti under per i giallorossi

per contatti, invia una mail a : info@tuttocalciocampano.it - Parte delle foto ed altri contenuti presenti sono stati in parte presi da internet, e quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti, ...

“Insieme al presidente Michele Emiliano ci eravamo impegnati a organizzare un’azione straordinaria che fosse la più rapida possibile in modo da sostenere le tante realtà sportive che mordono il freno ...per contatti, invia una mail a : info@tuttocalciocampano.it - Parte delle foto ed altri contenuti presenti sono stati in parte presi da internet, e quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti, ...