Ha i sintomi ma continua a visitare pazienti: Asl denuncia il cardiologo (Di sabato 8 agosto 2020) 'Dall'indagine epidemiologica è emerso che ha visitato fino alla data del 20 luglio, nonostante manifestasse sintomi sospetti di Covid-19'. Questa la conclusione a cui è giunto il direttore del ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : sintomi continua

Quotidiano di Puglia

«Dall'indagine epidemiologica è emerso che ha visitato fino alla data del 20 luglio, nonostante manifestasse sintomi sospetti di Covid-19». Questa la conclusione a cui è giunto il direttore del Serviz ...È finito in Procura il caso del cardiologo risultato positivo al Coronavirus in Salento e che potrebbe aver contagiato numerose altre persone: ad oggi sono infatti 25 i positivi che sarebbero stati co ...