Giuntoli: “Insigne sta bene. Proveremo a fare l’impresa” (Di sabato 8 agosto 2020) Nel prepartita di Barcellona-Napoli ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. “E’ un ambiente molto affascinante, noi siamo molto concentrati e Proveremo a fare una gara tosta e l’impresa“. Si può scalare l’Everest con i tre piccoletti davanti? “A volte scherzando diciamo che col Barcellona e il Real Madrid sembra che il campo sia in salita, magari Rino si riferiva alle nostre battute. Sicuramente sarà complicato, ma siamo convinti di poter dare fastidio a questa grande squadra“. Come sta Insigne? “Sta bene”. Sul cambio in panchina da Ancelotti a Gattuso: “Questo è la dimostrazione che poi alla fine le società sono sovrane. La nostra fu una decisione molto dolorosa, ma ora siamo ... Leggi su ilnapolista

