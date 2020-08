Formula 1, Mekies bacchetta i piloti Ferrari: “qualifica negativa, non può essere definita in altro modo” (Di sabato 8 agosto 2020) La Ferrari si lecca le ferite dopo le Qualifiche del Gran Premio del 70° Anniversario, chiuse in ottava e dodicesima posizione con Leclerc e Vettel. Risultati deludenti, così come la prestazione delle monoposto, nettamente inferiore rispetto ai propri diretti avversari. Charles Coates/Getty ImagesInterrogato sull’esito del sabato di Silverstone, il ds Laurent Mekies non ha usato giri di parole: “una qualifica negativa, non ci sono dubbi: non si può definire altrimenti un risultato che vede i nostri piloti piazzarsi in ottava e in dodicesima pozione. Su questa stessa pista e con condizioni molto simili abbiamo fatto un passo indietro in termini di competitività rispetto ad otto giorni fa, sia verso noi stessi che verso quelli che in questa stagione sono i nostri diretti ... Leggi su sportfair

Dopo la qualifiche deludenti del Gp 70° Anniversario c'è ancora Laurent Mekies, il direttore sportivo della Ferrari, esattamente come una settimana fa per il Gp di Gran Bretagna che ci mette la faccia ...

