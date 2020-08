Formula 1 - Ferrari farà reclamo contro la Racing Point (Di sabato 8 agosto 2020) La FIA ha sanzionato la Racing Point per aver utilizzato i progetti della Mercedes W10 del 2019. Il team di Lawrence Stroll è stato multato di 400 mila dollari e ha perso 15 punti dalla classifica costruttori. Ma il caso non è ancora del tutto chiuso e, anzi, ha gettato benzina sul fuoco su una polemica destinata a infiammare lestate del circus.Ferrari farà reclamo. Il verdetto della FIA è giunto in seguito alla protesta avanzata dalla Renault al GP di Stiria. Tuttavia, si tratta di un verdetto amaro per i team, perché di fatto non risolutivo e così il paddock si è ulteriormente animato. Infatti, oltre alla multa, la FIA ha concesso alla Racing Point la possibilità di proseguire il campionato con lo stesso pacchetto tecnico ... Leggi su quattroruote

