Flavio Insinna, l’Eredità è finita in tribunale: la decisione del giudice colpisce la Rai (Di sabato 8 agosto 2020) L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna è finito in tribunale, di questi giorni la decisione del giudice ha messo fine alla controversia. Flavio Insinna Fonte Foto: @tv italiana“La capitale di Israele è Gerusalemme”, la domanda dell’Eredità ha fatto scoppiare un vero e proprio caso diplomatico, da diversi anni si dibatte infatti sulla questione della capitale. Tel Aviv, la risposta data dalla concorrente del gameshow, è stata la capitale dello Stato e ospita ancora oggi numerose ambasciate. Tuttavia, Israele ha deciso di cambiare la sua capitale in Gerusalemme, senza ricevere il riconoscimento della comunità internazionale, ONU compreso. “La Rai ... Leggi su chenews

