Distanziamenti e mascherine fino al 7 settembre, Conte ha firmato il Dpcm (Di sabato 8 agosto 2020) AGI - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm che contiene la proroga delle misure "precauzionali minime" fino al 7 settembre, come lo stesso premier aveva annunciato ieri nella conferenza stampa in una pausa della riunione del Consiglio dei ministri "Nel nuovo Dpcm ci sarà la proroga sino al 7 settembre delle misure precauzionali minime. Rimane il distanziamento e l'obbligo delle mascherine. Sono regole minime", ha detto ieri sera Conte. Nel testo del Dpcm firmato questa mattina dal presidente del Consiglio, si legge: "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente ... Leggi su agi

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Distanziamenti e mascherine fino al 7 settembre, Conte ha firmato il Dpcm - Agenzia_Italia : Distanziamenti e mascherine fino al 7 settembre, Conte ha firmato il Dpcm - Andrea_Gromm : @markorusso69 Io il vaccino lo faccio. Così si finisce questo tormentone delle mascherine, dei distanziamenti, dell… - _teo777 : Gruppo di mammine scrive al DS per cercare di ottenere la riconferma della maestra elementare, precaria. Sono molto… - zazoomblog : Dalle mascherine ai distanziamenti cosa prevede il Dpcm con la proroga al 7 settembre - #Dalle #mascherine… -

Ultime Notizie dalla rete : Distanziamenti mascherine Distanziamenti e mascherine fino al 7 settembre, Conte ha firmato il Dpcm

AGI - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm che contiene la proroga delle misure "precauzionali minime" fino al 7 settembre, come lo stesso premier aveva annunciato ier ...

Dpcm-Covid, bar e ristoranti aperti. Sì alle mascherine. Quarantena per chi arriva da paesi extra Ue. Il testo

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la c ...

AGI - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm che contiene la proroga delle misure "precauzionali minime" fino al 7 settembre, come lo stesso premier aveva annunciato ier ...Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la c ...