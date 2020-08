Dal sogno Zidane ai contatti per Pochettino, la Juve cerca l'erede di Sarri. Agnelli: “Bisogna ripartire con entusiasmo” (Di sabato 8 agosto 2020) L'eliminazione in Champions accelera il processo di addio al tecnico toscano. I bianconeri pensano anche a Simone Inzaghi e Paulo Sousa, più difficile la promozione immediata di Pirlo o il ritorno di Allegri Leggi su lastampa

repubblica : Inter, dal padre che ha preso casa a Milano al gelo col Barcellona: così resta vivo il sogno Messi - aderenzis1 : Inter, dal padre che ha preso casa a Milano al gelo col Barcellona: così resta vivo il sogno Messi - LaStampa : Dal sogno Zidane ai contatti per Pochettino, la Juve cerca l'erede di Sarri. Agnelli: “Bisogna riparte con entusias… - meryyunpoopersa : raga ho fatto un sogno davvero stra figo allora tornano indietro nel tempo al 12 giugno e spiegavo ad auri… - cislfp : RT @FpCislPaTp: Una storia che ci tocca da vicino: un nostro amico, un collega infermiere di #Palermo guarito dal #COVID__19 . Il suo sogno… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal sogno

La Stampa

Non solo Tommaso Augello, Gonzalo Maroni e Maya Yoshida, anche Fabio Quagliarella ha scelto la Sardegna come meta delle sue vacanze estive. O meglio, per l’inizio della mini-crociera privata. L’attacc ...Serata clou al San Rocco Festival con Alessandro Benvenuti: domenica 9 agosto alle 21.30, al Forte San Rocco, “Panico ma rosa – Dal diario di un non intubabile ... con disarmante sincerità come ...