Atalanta, sindaco Gori: “Juve e Napoli eliminati: ora tutti a tifare per la Dea” (Di sabato 8 agosto 2020) Per Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, l’eliminazione di Juventus e Napoli vuol dire soltanto una cosa per i tifosi italiani: tifare l’Atalanta contro il PSG: “Mi dispiace per la Juve e per il Napoli. Adesso però non avete scampo. Da qui in poi tutti a tifare per la Dea“, ha affermato il primo cittadino sul suo profilo Twitter facendo seguire alle parole delle emoticon nerazzurre. Presenza italiana in Europa che è tutta nerazzurra: oltre alla Dea, infatti, bisognerà anche tifare per il cammino dell’Inter in Europa League. Mi dispiace per la #Juve e per il #Napoli. Adesso però non avete scampo. Da qui in poi tutti a tifare per la ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Atalanta Il sindaco Giorgio #Gori spinge i tifosi italiani a supportare la Dea contro il #PSG - Dalla_SerieA : Gori: “Psg impressionante ma come gioca l’Atalanta...” - - PSG24hours : RT @Gazzetta_it: Intervista al sindaco #Gori: “#Psg impressionante ma come gioca l’#Atalanta... Papu super, Gasp il migliore” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Intervista al sindaco #Gori: “#Psg impressionante ma come gioca l’#Atalanta... Papu super, Gasp il migliore” - Silas24743514 : @Gazzetta_it Chi è il sindaco di Atalanta? E cmq ... l'ha chiamata! -