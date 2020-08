Ardea, auto rubata arsa dalle fiamme: in corso le indagini (Di sabato 8 agosto 2020) Ardea, la scorsa notte un auto è stata completamente arsa dalle fiamme. Il fatto è avvenuto in via Pratica di Mare e l’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Pomezia. In mattinata sono invece giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale della città per gli accertamenti. Le indagini sono in corso ma è molto probabile che l’auto sia stata rubata. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ardea – Notte di paura ad Ardea quella tra mercoledì e giovedì scorso, dove un incendio si è sviluppato all’interno di un centro estetico a Nuova Florida, in Largo Milano. Immediato sul posto l’interv ...

Alla fine è successo. Nonostante le segnalazioni dei cittadini – che vi avevamo documentato qui – il semaforo che regola il traffico tra Largo Genova, Via Pratica di Mare e Viale Forlì non è ancora st ...

