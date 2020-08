Andrea Roncato al Grande Fratello Vip: arriva la smentita dell’attore (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo le tante voci circolate sulla partecipazione di Andrea Roncato al Grande Fratello Vip, arriva la smentita ufficiale dell’attore Tra settembre ed ottobre il la quinta edizione del Grande Fratello VBip, che sarà nuovamente condotta da Alfonso Signorini. Per il secondo anno consecutivo Signorini passerà da opinionista a conduttore, iniziando già i casting per i nuovi concorrenti famosi. Tra i tanti nomi circolati dei papabili concorrenti, ci sarebbe anche quello di Andrea Roncato, famoso attore e comico televisivo. Immediata la risposta dell’attore, che in un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ ha respinto la candidatura a concorrente del Grande ... Leggi su bloglive

