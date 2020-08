Amministrative 2020, le nuove liste certificate (Di sabato 8 agosto 2020) Siamo lieti di comunicarvi l’elenco delle nuove liste certificate del MoVimento 5 Stelle per le Amministrative 2020, pubblicate anche nella sezione ufficiale su movimento5stelle.it: • Aosta (Valle d’Aosta) di Daniele Cucinotta • Augusta (Sicilia) di Maria Concetta Di Pietro • Civita Castellana (Lazio) di Maurizio Selli • Fara in Sabina (Lazio) di Alessandro Bielli • Fermo (Marche) di Stefano Fortuna • Locorotondo (Puglia) di Vito Domenico Fabio Lotito • Maglie (Puglia) di Salvatore Ruberti • Mugnano di Napoli (Campania) di Fausto Agnano • Pietraperzia (Sicilia) di Francesco Lalomia • Pompei (Campania) di Massimo Guida • Vittoria (Sicilia) di Valentina Argentino • Zagarolo (Lazio) di Marco Riccardi L'articolo proviene da ... Leggi su ilblogdellestelle

