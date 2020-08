Addio al re della pasta di Gragnano: Giovanni Assante scompare per un malore (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Innamorato della vita, della conoscenza, della cultura e della pasta, Giovanni Assante ha lavorato una vita intera per cercare l’equilibrio perfetto di ogni singolo formato di pasta che amava produrre nel pastificio Gerardo di Nola e oggi il mondo gastronomico resta orfano della sua presenza. Giovanni Assante se n’è andato via, silenziosamente, a 71 anni per un malore improvviso. Paziente, sorridente e strettamente legato alle bontà del territorio, ha dedicato alla produzione della pasta lo stesso impegno, amore e dedizione che un artista dedica alla realizzazione di un’opera ... Leggi su anteprima24

Tutto il cast e la troupe di Un posto al sole sono in lutto per la scomparsa di un attrezzista e macchinista. Il cast e la troupe di Un posto al sole sono in lutto, per la scomparsa di Marco Malapelle ...

Fissati i funerali per Gianni Cremona, l'ultimo addio sarà a Mongrando

Il promotore finanziario è scomparso all'età di 57 anni a causa di un infarto mentre era alla guida della sua auto, in provincia di Verona. Si celebreranno martedì pomeriggio i funerali di Gianni Crem ...

