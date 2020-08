Wave Summer Music: nuovi appuntamenti – cresce l’attesa per Bennato (Di venerdì 7 agosto 2020) Wave Summer Music: annunciati nuovi appuntamenti. “Frozen” il Musical (8 agosto), Samuel Storm e Giulia Luzi (21 agosto), Tributo a Bruno Mars (23 agosto) e il Tributo a Michael Jackson (5 settembre).cresce l’attesa per la data di Edoardo Bennato al Teatro Antico di Taormina il 13 agosto. Il cartellone del Wave Summer Music si arricchisce di nuovi appuntamenti. Domani (sabato 8 agosto) andrà in scena al teatro allestito all’interno di Etna Village (area verde del Parco Commerciale I Portali di San Giovanni La Punta) il Musical “Frozen – La Regina delle Nevi”, il 21 agosto il duo Samuel Storm ... Leggi su laprimapagina

Wave Summer Music: annunciati nuovi appuntamenti. “Frozen” il Musical (8 agosto), Samuel Storm e Giulia Luzi (21 agosto), Tributo a Bruno Mars (23 agosto) e il Tributo a Michael Jackson (5 settembre).

L' "Inedito acustico" di Francesco Gabbani al Teatro Antico di Taormina

Taormina (Messina) - Parte domenica da Majano in Friuli, "Inedito Acustico", il nuovo tour di Francesco Gabbani che torna dal vivo con nuovo spettacolo acustico con cui racconta il suo percorso artist ...

Wave Summer Music: annunciati nuovi appuntamenti. “Frozen” il Musical (8 agosto), Samuel Storm e Giulia Luzi (21 agosto), Tributo a Bruno Mars (23 agosto) e il Tributo a Michael Jackson (5 settembre).Taormina (Messina) - Parte domenica da Majano in Friuli, "Inedito Acustico", il nuovo tour di Francesco Gabbani che torna dal vivo con nuovo spettacolo acustico con cui racconta il suo percorso artist ...