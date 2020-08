“Un pacco per tuo figlio”, truffa donna per 4mila euro e ‘vola’ dal balcone (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Aveva convinto una signora – con l’aiuto del complice – a farsi dare 4mila e 200 euro in contanti per un pacco postale. Un ragazzo di 20 anni, incensurato e originario del quartiere Ponticelli, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pianura per truffa. L’hanno telefonata e uno dei due si è finto suo figlio. Le ha riferito che aveva ordinato un pacco ed era molto importante. La vittima doveva anticipare il denaro e lei, per aiutare suo figlio, ha accettato. Il malvivente non si è accontentato ed è ritornato a casa della donna chiedendo altri mille euro. Una richiesta che ha insospettito la signora che ha urlato e chiesto aiuto. Fortuna che un suo vicino – un ... Leggi su anteprima24

