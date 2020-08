Tiziano Ferro, un dono importante: i fan commossi (Di venerdì 7 agosto 2020) Questo articolo . Il cantante Tiziano Ferro mostra spesso ai suoi follower il suo animo sensibile, sostenendo campagne importanti. Ecco cosa ha fatto questa volta. Tiziano Ferro ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram un post molto speciale, dove ha voluto condividere una importante iniziativa con tutti i suoi fan. L’uomo da sempre si è fatto portavoce … Leggi su youmovies

TizianoFerro : Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce. E lo faccio oggi per ricordarvi anche di questi eroi. Perché loro sì… - _Techetechete : Tiziano Ferro. Aldo Fabrizi. Fred Bongusto. Stasera tre numeri uno a firma di Elisabetta Barduagni. #techetechete… - PatriziaValen13 : Ho scoperto il brano Perdere L'Amore di Tiziano Ferro Feat. Massimo Ranieri grazie a @Shazam. - CorriereCitta : Latina, Tiziano Ferro per l’Avis: ‘questa è la vettura che abbiamo acquistato con i soldi di Sanremo 2020’ - nieddupierpaolo : RT @magicaGrmente22: Tiziano Ferro: «Con i soldi di Sanremo ecco l'auto per i volontari di Latina» -