Si indaga ancora sulla scomparsa di Viviana e del figlioletto ma una dottoressa racconta: è venuta da me una donna… (Di venerdì 7 agosto 2020) Non si hanno ancora notizie di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele scomparsi lunedì scorso sull’autostrada Massina-Palermo nei pressi di Caronia. Ma è di qualche interesse un verbale raccolto dai carabinieri di Giardini-Naxos . E ora su quel verbale si stanno concentrando gli agenti della Squadra Mobile che indagano sul mistero. Il racconto della dottoressa di Giardini-Naxos Una dottoressa del presidio di Giardini-Naxos, il comune in provincia di Messina dal quale sono arrivate diverse segnalazioni di avvistamento, ha raccontato quanto le è accaduto ai carabinieri. “Questa mattina – ha detto – intorno alle 11,50, è venuta al presidio una donna di età apparente 40 anni con un bambino di 2/3 circa in ... Leggi su secoloditalia

