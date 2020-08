Roma: Pastore si opera all'anca, poi si vedrà (Di venerdì 7 agosto 2020) Sembrava ad un passo dalla rescissione, ma Javier Pastore ha chiesto alla Roma di avere ancora fiducia in lui e la società ha accettato. Nonostante un contratto da oltre 4 milioni che, inevitabilmente,... Leggi su gazzetta

Sembrava ad un passo dalla rescissione, ma Javier Pastore ha chiesto alla Roma di avere ancora fiducia in lui e la società ha accettato. Nonostante un contratto da oltre 4 milioni che, inevitabilmente ...ROMA - Ultimo tentativo, la Roma vuole credere ancora in Javier Pastore. Il club giallorosso ha deciso di stare vicino al trequartista argentino che anche in questa stagione è stato costretto a rimane ...