Roma. Forte Boccea: al via riqualificazione e messa in sicurezza dell’area (Di venerdì 7 agosto 2020) Il complesso di Forte Boccea, una delle storiche fortificazioni militari di Roma che si trova nel Municipio XIII, tornerà al suo antico splendore grazie a un ampio progetto di riqualificazione e messa in sicurezza – con la conseguente valorizzazione sotto il profilo ambientale, sociale e funzionale – dell’area esterna al sito. Un’iniziativa che è frutto della collaborazione tra Roma Capitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una significativa porzione dell’area esterna al sito sarà riqualificata per essere fruibile da cittadini e turisti; mentre la rimanente porzione continuerà ad essere utilizzata dalla Presidenza del Consiglio, che intende recuperarla per interventi funzionali alle attività ... Leggi su laprimapagina

