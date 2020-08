Roma dà l’ultimo saluto a Sergio Zavoli, “un grande uomo” (Di venerdì 7 agosto 2020) A Roma, nella Chiesa di San Salvatore in Lauro, l'ultimo saluto al giornalista, scrittore, ex parlamentare e presidente Rai, Sergio Zavoli, morto il 4 agosto 2020 a 96 anni. La bara ricoperta da rose bianche; una cerimonia intima e ristretta anche per le misure anti Covid-19, riproiettata all'esterno della chiesa su maxi-schermo e in cui la figlia Valentina ha voluto leggere.Un ricordo commosso di Zavoli come professionista e persona: "Molti di voi conoscono Sergio molto più profondamente di me, io mi limito ad alcuni flash; l'umanesimo di Sergio Zavoli non elude mai i grandi temi della vita, li affronta nella loro asperità per cercare una via d'uscita, non per rimanerci, ma per cercare una via d'uscita di comprensione dell'uomo". "Ogni ... Leggi su ilfogliettone

Affaritaliani : Roma dà l'ultimo saluto a Sergio Zavoli, 'un grande uomo' - rep_roma : L'ultimo saluto a Sergio Zavoli. I funerali a Roma [aggiornamento delle 12:01] - i_retrosi : RT @repubblica: L'ultimo saluto a Sergio Zavoli. I funerali a Roma [aggiornamento delle 11:37] - repubblica : RT @eziomauro: L'ultimo saluto a Sergio Zavoli. I funerali a Roma - repubblica : L'ultimo saluto a Sergio Zavoli. I funerali a Roma [aggiornamento delle 11:37] -

Ultime Notizie dalla rete : Roma l’ultimo Raggi: “Mai un museo, Roma non può rischiare di celebrare il fascismo" Rep