Pjanic Juventus: “Volevo giocare di più, lo scudetto non basta” (Di venerdì 7 agosto 2020) Pjanic Juventus – Miralem Pjanic ha parlato della sconfitta e della conseguente eliminazione rimediata contro il Lione. Il bosniaco, che dal prossimo anno giocherà con il Barcellona, ha analizzato la stagione bianconera. Secondo il centrocampista, con l’arrivo di Sarri, è cambiato il modo di giocare ma è doveroso ambire anche ad altri obiettivi rispetto allo scudetto. Juventus: le parole di Pjanic Gli ultimi mesi non sono andati come pensavo, non so nemmeno io per quale motivo. Speravo e volevo giocare di più, poi le scelte si accettano. Per il modo di giocare del mister, pensando al suo Napoli, tutti erano coinvolti nel suo modo di giocare. Mentre quest’anno abbiamo avuto ... Leggi su juvedipendenza

