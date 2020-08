Pavia, orfano di 6 anni in lacrime sottratto all’amore dello zio | VIDEO (Di venerdì 7 agosto 2020) Il bambino piange e non vuole lasciare lo zio ma lo portano via e l’uomo va poi in escandescenze. Le immagini che spezzano il cuore. Immagini che spezzano il cuore. Un bambino di 6 anni, orfano di padre e madre, che piange disperato e allontana i carabinieri e gli assistenti sociali che lo vogliono portare via dallo zio che lo ha cresciuto e amato. Ma la legge è rigida quando si parla di bambini. E non importa se poi nascono i casi come Bibbiano. Se i ‘grandi esperti’ decidono che un bambino non può essere amato dai suoi parenti, glielo portano via e ci provano con un’altra famiglia. Deplorevole. Così come è deplorevole che alcuni media abbiano scritto di questa vicenda sottolienando soltanto la rabbia dello zio che alla fine ha aggredito carabinieri e sanitari ed ... Leggi su chenews

