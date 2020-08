Oltre 51mila i contagi sul lavoro denunciati all’Inail. Sono soprattutto operatori sanitari. Un terzo dei malati si trova in Lombardia. Più colpite le donne (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono 51.363 i casi di contagio sul lavoro da Covid-19 segnalati all’Inail alla data del 31 luglio, 1.377 in più rispetto al monitoraggio del 30 giugno e pari al 18% del totale delle denunce di infortunio registrate dall’inizio dell’anno, mentre i casi mortali Sono 276 (+24), circa un terzo del totale dei decessi denunciati. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel settimo report nazionale realizzato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail. Ma se i decessi si concentrano soprattutto tra gli uomini (83,3%) e nelle fasce d’età tra i 50 e i 64 anni (69,9%) e Oltre i 64 anni (20,0%), con un’età media di 59 anni, il rapporto tra i generi si inverte per i ... Leggi su lanotiziagiornale

(Teleborsa) - Aumentano a luglio i contagi da Covid-19 sul lavoro denunciati all'Inail: alla data del 31 luglio sono infatti 51.363, 1.377 in più rispetto al monitoraggio del 30 giugno, di cui 360 son ...

