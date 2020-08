Napoli, terrore nella notte: “Correte, stanno sparando” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sette colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella notte tra giovedì e venerdì a Napoli nel quartiere Stella. Ignoti sono entrati in azione, probabilmente a bordo di uno scooter, e hanno fatto fuoco contro il muro di un’abitazione presente in via Roberto Savarese, nel rione Materdei. A segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine, poco prima delle 4, sono stati alcuni residenti che, terrorizzati, hanno chiamato i carabinieri intervenuti poco dopo sul posto. I militari della Compagnia Stella hanno rilevato sette fori sul muro e quattro bossoli, calibro 9×21, a terra. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica ed individuare le persone coinvolte. L'articolo Napoli, terrore ... Leggi su anteprima24

Volatilizzato come se nulla fosse. Massimiliano Esposito, boss di Bagnoli, da giorni è di fatto irreperibile. Avrebbe dovuto firmare in commissariato dieci giorni fa ma da allora è svanito. Di lui non ...

De Giovanni: «A Napoli le storie non finiscono e i morti stanno con i vivi»

Maurizio de Giovanni è in libertà vigilata. «Sto per consegnare un libro, sono gli ultimi giorni di scrittura e la disciplina ferrea che mi impongo da anni mi concede solo qualche ora d’aria». E un ca ...

