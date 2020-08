MotoGp, problemi al ginocchio per Bagnaia dopo la caduta in FP1: il pilota della Pramac in ospedale per accertamenti (Di venerdì 7 agosto 2020) Pecco Bagnaia è stato protagonista questa mattina di una brutta scivolata nel corso della prima sessione di libere del GP di Brno, avvenuta in uno dei punti più veloci della pista, ovvero la curva 1. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUna caduta che gli ha provocato un insolito gonfiore al ginocchio, che ha spinto il team Pramac a sottoporre il proprio pilota ad alcuni esami presso il centro medico del circuito, dai quali però non sono emerse indicazioni precise. Per questo motivo Bagnaia è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti e per capire meglio la situazione. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti, con la speranza che Bagnaia possa tornare in pista per ... Leggi su sportfair

