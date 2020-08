MediaTek T700: modem 5G per PC con processore Intel (Di venerdì 7 agosto 2020) MediaTek ha recentemente annunciato T700, il modem 5G realizzato in collaborazione con Intel che arriverà sui PC il prossimo anno. Primo modem 5G per PC Intel MediaTek T700 è il primo modem 5G realizzato per i laptop con processore Intel. Attualmente ci sono già alcuni dispositivi con modem 5G, ma hanno tutti un processore Qualcomm Snapdragon. Caratteristiche principali del modem: Supporta le reti SA (standalone) e NSA (non-standalone) che si basano su una rete 4G. Supporta la tecnologia Sub-6 (niente mmWave). MediaTek afferma di aver testato le chiamate in 5G standalone e che il modem è ... Leggi su windowsinsiders

DarioConti1984 : MediaTek T700 è il chip modem 5G creato in collaborazione con Intel - lupettorosso76 : RT @macitynet: MediaTek T700 è il chip modem 5G creato in collaborazione con Intel - macitynet : MediaTek T700 è il chip modem 5G creato in collaborazione con Intel - DarioConti1984 : MediaTek T700 è il primo modem 5G in collaborazione con Intel - - GizChinait : #MEDIATEK ha lanciato il primo modem 5G in collaborazione con Intel -

Ultime Notizie dalla rete : MediaTek T700 MediaTek T700: primo modem 5G per laptop. Sviluppato con Intel HDblog Samsung Galaxy Book Flex: la versione con modem 5G certificata in Europa

Il Galaxy Book Flex, notebook 2-in-1 con cerniera ribaltabile arrivato dallo scorso giugno anche sul mercato italiano, potrebbe essere presto affiancato anche da una versione dotata di connettività 5G ...

Portatili con modem 5G e Windows: collaborazione tra Intel e MediaTek

Il modem 5G risultato della collaborazione tra Intel e MediaTek è praticamente pronto: debutterà già a inizio 2021 nei notebook basati su Windows di vari produttori. In prima fila HP e Dell. Intel e M ...

Il Galaxy Book Flex, notebook 2-in-1 con cerniera ribaltabile arrivato dallo scorso giugno anche sul mercato italiano, potrebbe essere presto affiancato anche da una versione dotata di connettività 5G ...Il modem 5G risultato della collaborazione tra Intel e MediaTek è praticamente pronto: debutterà già a inizio 2021 nei notebook basati su Windows di vari produttori. In prima fila HP e Dell. Intel e M ...