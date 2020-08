Martic-Kontaveit in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Wta Palermo 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) Petra Martic e Anett Kontaveit sono opposte nella prima semifinale del Wta International di Palermo 2020. La croata e l’estone sono le prime due vincitrici dei quarti di finale andati in scena venerdì. In particolare Kontaveit ha estromesso la classe 2001 azzurra Elisabetta Cocciaretto. Vittoria contro Sasnovich in due parziali tirati invece per Martic. Partita in programma alle ore 17:00 di sabato 8 agosto sul campo centrale visibile su Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky). semifinale visibile in streaming sul sito di Supertennis. Leggi su sportface

