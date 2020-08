Maric in arrivo a Monza per le visite con un aereo privato di Berlusconi (Di venerdì 7 agosto 2020) Un nome annunciato da almeno tre settimane, quello di Mirko Maric per l’ambiziosissimo Monza. Classe 1995, protagonista e re del gol in Croazia con l’NK Osijek, era stato a lungo seguito dal Monza, in attesa di definire i dettagli di un’operazione da circa cinque milioni, bonus compresi. Dopo Gytkjaer ecco Maric, a conferma che il club brianzolo ha voluto pescare all’estero i calciatori (possibilmente capocannonieri…) che ritiene più funzionali per Brocchi. Ecco Maric in partenza per l’Italia con un aereo privato messo a disposizione da Berlusconi: presto le visite e le firme sul contratto per una nuova avventura targata Monza. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

StePeduzzi : RT @monza_news: LIVE - Mirko Maric sta per imbarcarsi a Zagabria, alle 13 è previsto l'arrivo a Linate con il ds Antonelli attesi dall'ad G… - monza_news : RT @cops27mb1: Calciomercato Monza, una trattativa in dirittura d’arrivo: il centravanti Maric è ad un passo dai brianzoli - giancarlofelic1 : RT @monza_news: LIVE - Mirko Maric sta per imbarcarsi a Zagabria, alle 13 è previsto l'arrivo a Linate con il ds Antonelli attesi dall'ad G… - monza_news : LIVE - Mirko Maric sta per imbarcarsi a Zagabria, alle 13 è previsto l'arrivo a Linate con il ds Antonelli attesi d… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #SerieB Il #Monza punta su Mirko #Maric, attaccante classe ‘95 in arrivo dai croati dell'Osijek, dove la scorsa stagio… -