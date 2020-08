“Ma stanno insieme?”. Beccati in spiaggia a fare castelli di sabbia: il gossip si accende per i due super vip (Di venerdì 7 agosto 2020) Che succede tra Bradley Cooper e Jennifer Garner? Ad averli Beccati insieme è TMZ. I due sono sulla spiaggia di Malibu, e giocano a costruire castelli di sabbia con Lea De Seine, la bambina che lui ha avuto da Irina Shayk. Ridono, scherzano, la complicità è innegabile tanto che l’informatissimo sito di gossip americano titola: “Bradley e Jennifer, “civettuoli” a Malibu”. “I due hanno un lungo passato insieme, e a giudicare da queste foto anche un presente”, si legge ancora su TMZ. Il riferimento al passato è semplice: 19 anni fa hanno recitato insieme in Alias. Come i più esperti di cinema ricorderanno, i due erano i migliori amici. All’epoca si era già parlato di un presunto “flirt” tra i due, ma ... Leggi su caffeinamagazine

Giorgiolaporta : A che serve un #BonusVacanze se poi annunciando una sanatoria degli #immigrati arrivano ondate di #clandestini a ri… - fabiochiusi : Ma le destre che oggi gridano al regime per il prorogato stato d’emergenza nel mezzo di una pandemia sono le stesse… - hugmeaj_ : Non so per cosa si stiamo lamentando, ma credo sia giusto dato che rischiamo di far chiudere tutto. Parliamo di una… - blueskay1D : RT @artvheart: Qua in Sicilia non avevamo contagi di coronavirus. Adesso in estate stanno aumentando e indovinate chi sono i positivi? I tu… - gxmidnight : mi sto facendo mille film mentali che non mi stanno facendo affatto bene ma non riesco a smettere che schifo -