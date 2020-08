Lo Zenit vince la Supercoppa di Russia 2020: decisive le reti di Dzyuba e Ozdoev (Di venerdì 7 agosto 2020) Lo Zenit San Pietroburgo si aggiudica la Supercoppa di Russia 2020. Gli uomini di Semak vincono 2-1 il match con la Lokomotiv Mosca, grazie alle reti di Dzyuba e Ozdoev per i pietroburghesi. Il difensore croato Corluka serve soltanto ad accorciare le distanze. Lo Zenit, campione di Russia in carica si aggiudica il quarto titolo nella competizione. Foto: Transfermarket L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

