L’incendio alla Donato Martinelli di Leffe (Di venerdì 7 agosto 2020) Un incendio è divampato e sta devastando dalle 13 un’azienda tessile di Leffe in provincia di Bergamo. La fabbrica è la “Donato Martinelli“. La colonna di fumo grigio e densa è visibile in tutta la valle ma non ci sarebbero feriti: gli operai sono riusciti a mettersi in salvo prima che si sviluppassero le fiamme. Sul posto i Vigili del fuoco con squadre da Gazzaniga, Bergamo, Clusone e un’autobotte da Romano. In arrivo anche altri rinforzi da Monza, Brescia e Lecco con i carabinieri di Clusone e i forestali di Gandino. Il comune di Leffe ha diramato un avviso ai cittadini di tenere precauzionalmente chiuse le finestre. Leggi anche: Il vaccino per COVID-19 è arrivato e lo Spallanzani cerca volontari L'articolo ... Leggi su nextquotidiano

