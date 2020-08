La sannita Giulia Asta pronta a lasciare il Napoli: trattative in corso (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe concludersi dopo una sola stagione l’avventura di Giulia Asta con il Napoli. Approdata al club azzurro lo scorso anno, dopo aver salutato Le Streghe Benevento, la sannita potrebbe essere protagonista di un nuovo trasferimento. Stando a quanto riportato da IlCalcioFemminile.blog, sulle tracce di Asta ci sarebbe il Perugia, club fresco di ripescaggio in serie B. Tra i due club sarebbero in corso dei contatti per portare la “streghetta” in Umbria. Il futuro calcistico di Giulia Asta potrebbe dunque essere lontano dalla Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

I lavori di manutenzione ordinaria alle scuole di Santa Croce sono in avanzata fase di realizzazione. La sindaca Giulia Deidda ha effettuato un sopralluogo negli istituti dove sono in corso i cantieri ...

