Juventus-Lione, Sarri indignato in panchina: “È una vergogna” (Di venerdì 7 agosto 2020) La Juventus ha provato fino all’ultimo minuto a realizzare il gol del 3-1 nel match contro il Lione, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champion League 2019/2020, senza però riuscire a sfondare il muro eretto dalla difesa francese. A condizionare la gara è stato sicuramente il calcio di rigore inesistente assegnato agli uomini di Rudi Garcia dal direttore di gara Felix Zwayer, per un presunto fallo di Rodrigo Bentancur su Aouar. Un episodi che il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, non ha affatto digerito, come evidenziato anche dal grido di indignazione lanciato dalla panchina negli istanti finali di partita: “È una vergogna”. Leggi su sportface

