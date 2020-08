Juventus-Lione, Buffon “Quest’anno non è scoccata la scintilla” (Di venerdì 7 agosto 2020) “L’abbiamo preparata per non concedere dei vantaggi che si quantificassero in gol. Dopo pochi minuti questo programma è saltato. Siamo stati bravi a non andare all’arrembaggio, proponendo qualcosa. Le chance per fare gol le abbiamo create: sul 2-1 ci credevamo. Fare tre gol non era semplice, c’è tanta amarezza”. Lo ha detto Gianluigi Buffon dopo il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Lione che vede uscire i bianconeri. “Il mio ruolo è far vedere che ci sono – prosegue Buffon a Sky Sport – non siamo arrivati dove volevamo. Ogni volta che si inizia questa competizione l’idea è di arrivare dove non siamo mai arrivati. Sembra sempre sia la stagione buona, ma poi devi fare i conti con gli avversari”. Sul bilancio ... Leggi su sportface

