Groenewegen: “E’ stata chiaramente colpa mia. Ho deviato dalla mia linea e questo non è permesso” (Di venerdì 7 agosto 2020) Ha provocato lui il terribile incidente in seguito al quale Fabio Jakobsen è finito intubato e in coma farmacologico, durante il Giro di Polonia. Dopo essersi dichiarato dispiaciuto, ieri, Dylan Groenewegen è tornato a parlare a Nos, emittente pubblica olandese. “Sia chiaro che non è mai stata mia intenzione mettere in pericolo altri piloti. Ma quello che è successo è stata chiaramente colpa mia. Ho deviato dalla mia linea e questo non è permesso”. Il ciclista ha ribadito che dal momento dell’incidente non fa che pensare a Jokobsen e alla sua famiglia e che si augura che Fabio si riprenda presto. Poi racconta il momento dell’incidente. “Ho subito visto che stava ... Leggi su ilnapolista

