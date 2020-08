Germania: indice di produzione in aumento anche per i prossimi tre mesi, a + 14,7 punti (Di venerdì 7 agosto 2020) Le aspettative sono migliorate nell'industria chimica e tra i produttori alimentari: in entrambe le aree, l'indice è salito a 19 punti a luglio, da 9 nella chimica e 17 nell'alimentare Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Germania indice Covid, in Germania indice di contagio a 1,09 Adnkronos Germania: indice di produzione in aumento anche per i prossimi tre mesi, a + 14,7 punti

Monaco di Baviera – L’industria tedesca prevede un aumento della produzione nei prossimi tre mesi. Il sentimento è migliorato a luglio per il terzo mese consecutivo, in quanto l’indicatore di produzio ...

La seconda ondata si abbatte sull'Europa. E la Germania trema

Il virus sembra aver rimesso il piede sull'acceleratore, e viaggia a una velocità tale che l'Europa è costretta ad attrezzarsi con gli indici di contagio che risalgono un po' ovunque. Sorvegliata spec ...

