Formula 1 - Racing Point multata per aver copiato dalla Mercedes (Di venerdì 7 agosto 2020) La FIA ha accolto la protesta della Renault contro la Racing Point, comminando una forte multa alla squadra di Lawrence Stroll. La Racing Point è stata sanzionata con 400.000 dollari di multa e la perdita di 15 punti in classifica costruttori. Il team continuerà a usare le parti incriminate per il resto del campionato.Il caso. Al termine del GP della Stiria, la Renault ha avanzato formale protesta contro le prese dei freni della Racing Point RP20, identiche a quella della Mercedes W10 dello scorso anno. La FIA ha confermato che i progetti CAD delle parti incriminate sono arrivati direttamente da Brackley, ma il passaggio di informazioni è avvenuto prima che i condotti freni diventassero "listed part", ossia gli elementi che vanno progettati e ... Leggi su quattroruote

