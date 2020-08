F1 Mondiale 2020: classifiche piloti e costruttori aggiornate gara dopo gara (Di venerdì 7 agosto 2020) Le classifiche dei piloti e dei costruttori del Mondiale 2020 di Formula 1 aggiornate gara dopo gara. Il 5 luglio scatta ufficialmente il 70° campionato della classe regina dopo la lunga pausa per emergenza sanitaria. Lewis Hamilton parte con l’obiettivo di eguagliare Michael Schumacher con sette titoli iridati mentre Valtteri Bottas punta a sconfiggere il compagno di squadra proprio come fece Nico Rosberg nel 2016. Ma attenzione a Max Verstappen su Red Bull e alle due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Un campionato ricco di gare con numerosi back-to-back che certamente riserveranno sorprese. Sportface vi accompagnerà lungo il percorso ... Leggi su sportface

fattoquotidiano : Rifiuti, il campionato mondiale per raccoglierli dai boschi alle strade. “Amare l’ambiente passa anche da una corsa… - ArchiloeMario : RT @CesareSacchetti: Trump ha annunciato prove esplosive sullo spygate. Trump con lo spygate può liberare l'Italia e dare la spallata defin… - pipogb26 : RT @CesareSacchetti: Trump ha annunciato prove esplosive sullo spygate. Trump con lo spygate può liberare l'Italia e dare la spallata defin… - rik_musmeci : Trump in autunno combatterà la sua battaglia finale contro il nuovo ordine mondiale. Lo SpyGate non deve essere mes… - GuyTotti : RT @CesareSacchetti: Trump ha annunciato prove esplosive sullo spygate. Trump con lo spygate può liberare l'Italia e dare la spallata defin… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale 2020 SBK | MONDIALE 2020: DI CORSA A PORTIMÃO, REDDING RISCHIA L'ALLUNGO LiveGP.it Oltre 19 milioni di casi nel mondo, negli Usa 2mila morti in 24 ore

Hanno superato la soglia dei 19 milioni i casi di coronavirus a livello mondiale. Lo indica un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. Attualmente i contagi confermati nel mondo sono almeno 19.000.553, ...

Zuckerberg supera i 100 miliardi di patrimonio: è il terzo al mondo dopo Gates e Bezos (e il più giovane)

Nel 2020 il patrimonio netto di Zuckerberg era già aumentato di circa 22 miliardi di dollari, mentre Bezos ha visto crescere la sua fortuna di oltre 75 miliardi di dollari. Apple, a giugno, valeva più ...

Hanno superato la soglia dei 19 milioni i casi di coronavirus a livello mondiale. Lo indica un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. Attualmente i contagi confermati nel mondo sono almeno 19.000.553, ...Nel 2020 il patrimonio netto di Zuckerberg era già aumentato di circa 22 miliardi di dollari, mentre Bezos ha visto crescere la sua fortuna di oltre 75 miliardi di dollari. Apple, a giugno, valeva più ...