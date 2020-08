Discarica abusiva di 700 metri quadri, i cittadini segnalano l’attività illecita: nei guai un 65enne (Di venerdì 7 agosto 2020) Nella giornata di mercoledì 5 agosto, la Stazione Carabinieri Forestale di Segni ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo disposto dall’AG di Velletri nei confronti di un 65 enne di Segni. I fatti L’uomo era stato denunciato dai militari lo scorso giugno, ritenuto responsabile della realizzazione e della gestione di una Discarica abusiva su un terreno comunale in loc. Colle Cannellara di Segni, lungo la Strada per Montelanico. Sull’area erano stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rifiuti di demolizione, terre e rocce da scavo. Il sito è stato individuato grazie alla segnalazione dei cittadini, al continuo e costante controllo del territorio e al sorvolo in elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare. La serie di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

