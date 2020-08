Costringeva due sorelle a prostitursi sul “doppio senso” di Giugliano, i carabinieri di Qualiano arrestano 39enne (Di venerdì 7 agosto 2020) Qualiano. I carabinieri della Stazione di Qualiano, coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli – hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere nei confronti di Allciu Bashkim, 39enne di origini albanesi, ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, estorsione continuata e lesioni personali, nei confronti di due sorelle … L'articolo Costringeva due sorelle a prostitursi sul “doppio senso” di Giugliano, i carabinieri di Qualiano arrestano 39enne Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ansa_Piemonte : 'Io amico dei Casamonica', arrestato estorsore. Da due anni costringeva parrucchiere a pagargli le rate del suv… -

Ultime Notizie dalla rete : Costringeva due

Teleclubitalia.it

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Arrestato con accusa gravissime: minacciava due minori reggiane per farsi mandare foto e filmati delle stesse a sfondo sessuale, che poi diffondeva ai suoi contatti via Tel ...L’anziano signore era costretto in casa dal suo badante polacco da almeno due anni. In un primo momento l’arresto era considerato eccessivo. Ora è arrivato anche il decreto ingiuntivo. Due anni di ver ...