Così gli immigrati fuggono dall’hotspot di Lampedusa: un buco nella rete che nessuno chiude (Video) (Di venerdì 7 agosto 2020) Lampedusa, 7 ago – Nel giorno in cui il Viminale del ministro Luciana Lamorgese ha vietato l’ingresso nell’hotspot di Lampedusa al deputato tunisino Sami Ben Abdelaali, arrivato sull’isola per poter constatare le condizioni di vita delle migliaia di immigrati connazionali, noi abbiamo percorso il sentiero che consente ai clandestini di andare e venire indisturbati, e ufficiosamente autorizzati, dal centro accoglienza al centro del paese. Come documentato dal Video, gli immigrati sgattaiolano dall’hotspot grazie ad un buco fatto nella recinzione. Il Video del buco nella recinzione Tollerato dalle autorità Come ci ha riferito il coordinatore locale della Lega, Attilio Lucia, il ... Leggi su ilprimatonazionale

