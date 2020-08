Coronavirus, il dossier segreto sulla fase 3 (Di venerdì 7 agosto 2020) È già pronto il piano, anzi più di uno, in caso di arrivo una seconda ondata e comunque in vista dei possibili scenari che si presenteranno in autunno. Sono tre nel documento riservato stilato dagli esperti dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute anticipato dal Corriere della Sera. Il Ministro della Salute Speranza ha parlato di linee guida che andranno alle regioni e che costituiranno «l’orizzonte con cui affrontare la fase della ripresa». Leggi su vanityfair

