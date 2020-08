Come funziona la nuova ricerca sul web di WhatsApp per le informazioni dubbie (Di venerdì 7 agosto 2020) (immagine: WhatsApp)Debutta da subito anche in Italia la nuova funzione di ricerca sul web di WhatsApp che consente di verificare immediatamente un eventuale contenuto dubbio inoltrato da un contatto. Lo scopo è quello di evitare bufale e disinformazione, che spesso dilagano sulle app di instant messaging così Come sui social. WhatsApp ha appena presentato questo servizio che apparirà Come una lente di ingrandimento alla destra di un messaggio appena ricevuto. Facendo tap o clic si verrà trasportati sul browser così da trovare riscontri immediati sui contenuti del testo ricevuto, accedendo a varie fonti. WhatsApp sostiene di non aver accesso al contenuto della chat, limitandosi a fare da ponte per tutelare la ... Leggi su wired

borghi_claudio : Primo aspetto positivo: fare il Presidente della Bilancio era un lavoro che prendeva un mare di tempo e di cui all'… - Corriere : Il super ecobonus al 110% «è pienamente operativo»: ecco come richiederlo (e quali sono i criteri) - Daniele_Manca : Il super ecobonus al 110% ora è pienamente operativo: ecco come richiederlo, ?@L_Economia? - ?@Corriere? - fremo03893514 : RT @marioadinolfi: Chiudono le pagine di CasaPound e Forza Nuova. Poi quella del comico Dieudonné. Per Trump solo sospensione. Mandano Salv… - _bufale_ : Come funziona la nuova ricerca sul web di WhatsApp per le informazioni dubbie -

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Il super ecobonus al 110% ora è pienamente operativo: ecco come funziona Corriere della Sera Bonaventura amaro, aspettava il rinnovo. Ora Benevento o Atalanta

Jack ha quasi baciato l’erba. Se avesse potuto, l’avrebbe portata a casa come una reliquia. Milan-Cagliari non era stato soltanto l’epilogo della stagione, ma anche la fine - possibile, probabile - di ...

Come funziona la nuova ricerca sul web di WhatsApp per le informazioni dubbie

Debutta da subito anche in Italia la nuova funzione di ricerca sul web di WhatsApp che consente di verificare immediatamente un eventuale contenuto dubbio inoltrato da un contatto. Lo scopo è quello d ...

Jack ha quasi baciato l’erba. Se avesse potuto, l’avrebbe portata a casa come una reliquia. Milan-Cagliari non era stato soltanto l’epilogo della stagione, ma anche la fine - possibile, probabile - di ...Debutta da subito anche in Italia la nuova funzione di ricerca sul web di WhatsApp che consente di verificare immediatamente un eventuale contenuto dubbio inoltrato da un contatto. Lo scopo è quello d ...